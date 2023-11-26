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Моурінью: У мене було багато чудових фанатів, але в Ромі - найкращі

Моурінью розповів про підтримку фанатів Роми
Сьогодні 11:55 159 0
Моурінью: У мене було багато чудових фанатів, але в Ромі - найкращі
Фото: Getty Images
#Рома, #Жозе Моурінью

Джерело - Football Italia.

Головний тренер Роми Жозе Моурінью вражений підтримкою від тіффозі "джаллороссі".

Про це португалець розповів напередодні мату з Удінезе.

"Мене часто запитують, в якій команді найкращі вболівальники. В мене було багато чудових фанатів в Інтері, Реалі та Челсі, але в Ромі – найкращі.

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Уболівальники Роми продовжували вірити в команду навіть тоді, коли ми програвали на 90-й хвилині матчу з Лечче Стадіон був усе одно заповнений після жахливої поразки в Празі (0:2 від Славії). Ці люди просто неймовірні", – сказав Моурінью.

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