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Рома готова викупити Лукаку, якщо той не розгубить форму

Поки що за бельгійця готові віддати 42 млн євро
Сьогодні 19:26 153 0
Рома готова викупити Лукаку, якщо той не розгубить форму
#Рома, #Ромелу Лукаку

Джерело - isport.ua.

Рома бажає повністю викупити бельгійського нападника Ромелу Лукаку.

Про це повідомляє Evening Standard.

Бельгійський форвард перебуває, можливо, у своїй найкращій формі, у нього 9 голів у 14 матчах Серії А, а нещодавно він оформив покер на кваліфікації Євро-2024.

Однак незважаючи на різке зростання результативності 30-річного Лукаку, Челсі все ще хоче його продати, купивши натомість іншого нападника.

Якщо до літа Ромелу продовжить забивати, римляни готові викупити його у Челсі за запитувані 42 млн євро. Нагадаємо, що бельгієць приєднався до Челсі за 115 млн євро.

Цікаво, що викуп Лукаку підтримує головний тренер Роми Жозе Моурінью, який влітку може зовсім покинути клуб.

Напередодні Лукаку побив рекорд результативності у матчах відбору на Євро.

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