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Клюйверт став другим гравцем у 21 столітті, який забив у кожній топ-лізі Європи

Клюйверт забивав у складі Роми, Лейпцига, Ніцци та Валенсії
Сьогодні 14:24 274 1
Клюйверт став другим гравцем у 21 столітті, який забив у кожній топ-лізі Європи
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Борнмут, #Джастін Клюйверт, #Шеффілд Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

Нідерландський вінгер Борнмута Джастін Клюйверт забив свій дебютний гол в АПЛ у матчі з Шеффілдом (3:1).

Про це повідомляє OptaJoe.

Клюйверт вже забивав у національних чемпіонатах у складі Роми, Лейпцига, Ніцци та Валенсії.

Таким чином 24-річний нідерландець став другим у ХХІ столітті гравцем, якому вдалося відзначитися голом у всіх п'яти топ-лігах Європи.

Першим гравцем, якому підкорилося це досягнення, був чорногорський нападник Стеван Йоветич. Свого часу він забивав за Фіорентину, Манчестер Сіті, Інтер, Севілью, Монако та Герту.

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