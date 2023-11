Клюйверт став другим гравцем у 21 столітті, який забив у кожній топ-лізі Європи

Нідерландський вінгер Борнмута Джастін Клюйверт забив свій дебютний гол в АПЛ у матчі з Шеффілдом (3:1).

Про це повідомляє OptaJoe.

Клюйверт вже забивав у національних чемпіонатах у складі Роми, Лейпцига, Ніцци та Валенсії.

Таким чином 24-річний нідерландець став другим у ХХІ столітті гравцем, якому вдалося відзначитися голом у всіх п'яти топ-лігах Європи.

Першим гравцем, якому підкорилося це досягнення, був чорногорський нападник Стеван Йоветич. Свого часу він забивав за Фіорентину, Манчестер Сіті, Інтер, Севілью, Монако та Герту.

5 - Justin Kluivert has become the second player to score in each of the big 5 European leagues (Premier League, LaLiga, Serie A, Ligue 1 and German Bundesliga) in the 21st century, after Stevan Jovetic. Completed. #SHUBOU pic.twitter.com/WbssCxiWgw