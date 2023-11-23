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Поттер відмовився очолювати збірну Швеції

Поттер хоче
Сьогодні 15:42 150 0
Поттер відмовився очолювати збірну Швеції
Фото: Getty Images
#Грем Поттер

Джерело - Daily Mail.

Колишній тренер Челсі та Брайтона Грем Поттер відмовився від пропозиції стати наставником збірної Швеції.

Про це повідомляє Daily Mail.

Причиною відмови з боку Поттера стало його бажання працювати з клубами, а не національними командами.

Тепер головним кандидатом на вакантне місце на чолі шведської збірної є тренер Хеккена Пер-Матіас Хегмо.

Нагадаємо, Поттер може замінити Піолі на посаді головного тренера Мілана.

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