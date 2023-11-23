Поттер відмовився очолювати збірну Швеції

Джерело - Daily Mail.
Колишній тренер Челсі та Брайтона Грем Поттер відмовився від пропозиції стати наставником збірної Швеції.
Про це повідомляє Daily Mail.
Причиною відмови з боку Поттера стало його бажання працювати з клубами, а не національними командами.
Тепер головним кандидатом на вакантне місце на чолі шведської збірної є тренер Хеккена Пер-Матіас Хегмо.
Нагадаємо, Поттер може замінити Піолі на посаді головного тренера Мілана.
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