Де Хеа не планує переходити у чемпіонат Саудівської Аравії

Пріоритетом для голкіпера є перехід у клуб МЛС

Джерело - Чемпіон.

Колишній воротар Манчестер Юнайтед Давід де Хеа не має наміру переїжджати до Саудівської Аравії.

Про це повідомляє 90min.

Проте голкіпер готовий перейти до МЛС, якщо з’явиться така можливість.

Давід залишив Манчестер Юнайтед минулим літом та став вільним агентом. Були розмови про те, що він може перейти до деяких представників топових ліг, проте поки що ніхто не підписав досвідченого гравця.

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