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Два саудівських клуби взимку спробують підписати Модрича

Влітку саудівські клуби вже намагалися запросити хорват
Вчора 23:37 180 0
Два саудівських клуби взимку спробують підписати Модрича
Фото: Getty Images
#Аль-Ахлі, #Реал Мадрид, #Лука Модрич, #Аль-Іттіхад

Джерело - Чемпіон.

Аль-Ахлі та Аль-Іттіхад планують підписати півзахисника Реала та збірної Хорватії Луку Модрича.

Про це повідомляє журналіст Руді Галетті.

Влітку саудівські клуби вже намагалися запросити хорвата, але Лука вирішив залишитися в Реалі.

Аль-Ахлі та Аль-Іттіхад хочуть придбати Модрича вже у січні та готові зв’язатися з гравцем, щоб схилити його до переходу.

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