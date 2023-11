Два саудівських клуби взимку спробують підписати Модрича

Аль-Ахлі та Аль-Іттіхад планують підписати півзахисника Реала та збірної Хорватії Луку Модрича.

Про це повідомляє журналіст Руді Галетті.

Влітку саудівські клуби вже намагалися запросити хорвата, але Лука вирішив залишитися в Реалі.

Аль-Ахлі та Аль-Іттіхад хочуть придбати Модрича вже у січні та готові зв’язатися з гравцем, щоб схилити його до переходу.

