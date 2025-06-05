Залишилися найкращі: визначилася друга чоловіча півфінальна пара Ролан Гаррос

Стала відома друга півфінальна пара на Ролан Гаррос 2025. Італієць Яннік Сіннер (1) зіграє проти серба Новака Джоковича (6).

Сіннер у чвертьфінальному матчі легко обіграв казахстанця Александра Бублика (62) – 6:1, 7:5, 6:0, здобувши четверту звитягу в п'яти очних зустрічах проти цього суперника.

Італієць продовжив свою переможну серію на турнірах Grand Slam, що налічує уже 19 матчів. У віці 23 років він став наймолодшим гравцем із 2008-го, який має таку серію з часів легендарного Рафаеля Надаля.

Яннік зіграє свій шостий півфінал на мейджорах і другий поспіль у Парижі.

За вихід у вирішальний матч Ролан Гаррос Сіннер побореться проти Джоковича. Серб здолав опір Александра Звєрєва (3, Німеччина) з рахунком 4:6, 6:3, 6:2, 6:4. Джокович тепер має 10 перемог у 17 матчах з німцем.

У свої 38 Новак став найстаршим учасником півфіналу Ролан Гаррос із 1968 року. Загалом Джокович проведе 51 півфінал мейджору у своїй кар'єрі.

Проти Сіннера серб зіграв 8 матчів, рахунок рівний. Однак 3 останні зустрічі залишилися за італійцем.

Таким чином, стали відомі обидві півфінальні пари Відкритої першості Франції з тенісу.

Півфінальні пари Ролан Гаррос 2025

Лоренцо Музетті (Італія) – Карлос Алькарас (Іспанія)

Яннік Сіннер (Італія) – Новак Джокович (Сербія)

Нагадаємо, що напередодні визначилися дві останні півфіналістки в жіночому одиночному розряді. Американка Коко Гофф зіграє проти француженки Лоїс Буассон.