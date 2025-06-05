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Залишилися найкращі: визначилася друга чоловіча півфінальна пара Ролан Гаррос

Станіслав Матусевич — 5 червня 2025, 01:39
Залишилися найкращі: визначилася друга чоловіча півфінальна пара Ролан Гаррос
Яннік Сіннер
Getty images

Стала відома друга півфінальна пара на Ролан Гаррос 2025. Італієць Яннік Сіннер (1) зіграє проти серба Новака Джоковича (6).

Сіннер у чвертьфінальному матчі легко обіграв казахстанця Александра Бублика (62) – 6:1, 7:5, 6:0, здобувши четверту звитягу в п'яти очних зустрічах проти цього суперника.

Італієць продовжив свою переможну серію на турнірах Grand Slam, що налічує уже 19 матчів. У віці 23 років він став наймолодшим гравцем із 2008-го, який має таку серію з часів легендарного Рафаеля Надаля.

Яннік зіграє свій шостий півфінал на мейджорах і другий поспіль у Парижі.

За вихід у вирішальний матч Ролан Гаррос Сіннер побореться проти Джоковича. Серб здолав опір Александра Звєрєва (3, Німеччина) з рахунком 4:6, 6:3, 6:2, 6:4. Джокович тепер має 10 перемог у 17 матчах з німцем.

У свої 38 Новак став найстаршим учасником півфіналу Ролан Гаррос із 1968 року. Загалом Джокович проведе 51 півфінал мейджору у своїй кар'єрі.

Проти Сіннера серб зіграв 8 матчів, рахунок рівний. Однак 3 останні зустрічі залишилися за італійцем.

Таким чином, стали відомі обидві півфінальні пари Відкритої першості Франції з тенісу.

Півфінальні пари Ролан Гаррос 2025

  • Лоренцо Музетті (Італія) – Карлос Алькарас (Іспанія)
  • Яннік Сіннер (Італія) – Новак Джокович (Сербія)

Нагадаємо, що напередодні визначилися дві останні півфіналістки в жіночому одиночному розряді. Американка Коко Гофф зіграє проти француженки Лоїс Буассон.

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Яннік Сіннер

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