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Індзагі – головний тренер саудівського Аль-Хіляля

Станіслав Лисак — 5 червня 2025, 00:55
Сімоне Індзагі
Сімоне Індзагі
Getty Images

Колишній тренер Інтера Сімоне Індзагі очолив клуб із Саудівської Аравії Аль-Хіляль.

Про це повідомляє пресслужба "блакитної хвилі".

Контракт наставника з новою командою розрахований до червня 2027-го. За інформацією інсайдерів його зарплата складатиме 26 млн євро за сезон.

Сімоне Індзагі очолював Інтер із літа 2021 року. З міланським клубом завоював 6 трофеїв: 1 чемпіонат, 2 Кубки та 3 Суперкубки Італії. У 2023 і 2025 роках виводив команду у фінали Ліги чемпіонів.

Найімовірнішим претендентом на роль нового тренера Інтера ЗМІ називають наставника Комо Сеска Фабрегаса.

Раніше повідомлялося, що Аль-Хіляль планує придбати форварда Наполі Віктора Осімхена, цей трансфер уже схвалив Індзагі.

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