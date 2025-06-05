Індзагі – головний тренер саудівського Аль-Хіляля

Колишній тренер Інтера Сімоне Індзагі очолив клуб із Саудівської Аравії Аль-Хіляль.

Про це повідомляє пресслужба "блакитної хвилі".

Контракт наставника з новою командою розрахований до червня 2027-го. За інформацією інсайдерів його зарплата складатиме 26 млн євро за сезон.

Сімоне Індзагі очолював Інтер із літа 2021 року. З міланським клубом завоював 6 трофеїв: 1 чемпіонат, 2 Кубки та 3 Суперкубки Італії. У 2023 і 2025 роках виводив команду у фінали Ліги чемпіонів.

Al Hilal is delighted to announce 𝐒𝐢𝐦𝐨𝐧𝐞 𝐈𝐧𝐳𝐚𝐠𝐡𝐢 as our official head coach 📝 — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) June 4, 2025

Найімовірнішим претендентом на роль нового тренера Інтера ЗМІ називають наставника Комо Сеска Фабрегаса.

Раніше повідомлялося, що Аль-Хіляль планує придбати форварда Наполі Віктора Осімхена, цей трансфер уже схвалив Індзагі.