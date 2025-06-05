Ти і є Мілуокі, – чемпіон НБА порадив Яннісу не міняти команду

Чемпіон НБА 2020 року у складі Лейкерс Двайт Говард дав пораду Яннісу Адетокумбо, який розглядає можливість залишити Мілуокі.

Слова 39-річного баскетболіста наводить BasketNews.

Через черговий виліт команди з першого раунду плейоф "Грік Фрік" серйозно задумався про зміну клубної прописки.

Проте Говард порадив Яннісу не повторювати його помилку та не йти зі своєї рідної організації.

"Однією з найбожевільніших речей, яку я зробив, на мою думку, був мій від'їзд з Орландо. Я не знав, що я мав, поки не втратив це, і не бачив, що коли ти їдеш в інше місце, ти дійсно в чужому л*йні. Ти думаєш, що можеш прийти і забрати все, але ні, це не так.

Перебуваючи в Орландо, я не усвідомлював, що я до біса молодий. 22 роки, і вже у фіналі. 22 роки, вже один з найкращих гравців, MVP і все таке.

Я б просто сказав Яннісу: "Чуваче, ти і є Мілуокі. Куди ти збираєшся? Після цього більше нічого не станеться. Найкраще для нього – залишатися на місці", – сказав Говард.