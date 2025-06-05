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17-річний талант Рівер Плейт близький до переходу в Реал

Станіслав Лисак — 5 червня 2025, 01:19
Франко Мастантуоно
Франко Мастантуоно
Getty Images

Атакувальний півзахисник Рівер Плейт Франко Мастантуоно близький до переходу в мадридський Реал.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра та ряд іспанських видань.

Сума трансферу складе 45 млн євро, а контракт буде розрахований до 2031 року. Зазначається, що аргентинський клуб хоче зберегти гравця до грудня на правах оренди.

Окрім Реала на футболіста претендував ПСЖ, а також повідомлялося про інтерес Челсі навесні цього року.

У нинішньому сезоні Мастантуоно провів 19 матчів за Рівер Плейт в усіх турнірах, забив 7 голів та віддав 4 асисти.

Окрім того, 17-річний хавбек отримав перший виклик до національної збірної Аргентини на відбіркові матчі до чемпіонату світу-2025.

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