17-річний талант Рівер Плейт близький до переходу в Реал
Франко Мастантуоно
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Атакувальний півзахисник Рівер Плейт Франко Мастантуоно близький до переходу в мадридський Реал.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра та ряд іспанських видань.
Сума трансферу складе 45 млн євро, а контракт буде розрахований до 2031 року. Зазначається, що аргентинський клуб хоче зберегти гравця до грудня на правах оренди.
Окрім Реала на футболіста претендував ПСЖ, а також повідомлялося про інтерес Челсі навесні цього року.
У нинішньому сезоні Мастантуоно провів 19 матчів за Рівер Плейт в усіх турнірах, забив 7 голів та віддав 4 асисти.
Окрім того, 17-річний хавбек отримав перший виклик до національної збірної Аргентини на відбіркові матчі до чемпіонату світу-2025.