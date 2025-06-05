17-річний талант Рівер Плейт близький до переходу в Реал

Атакувальний півзахисник Рівер Плейт Франко Мастантуоно близький до переходу в мадридський Реал.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра та ряд іспанських видань.

Сума трансферу складе 45 млн євро, а контракт буде розрахований до 2031 року. Зазначається, що аргентинський клуб хоче зберегти гравця до грудня на правах оренди.

Franco #Mastantuono is one step away to #RealMadrid from #RiverPlate for €45M. Contract until 2031. River want to keep Mastantuono on loan until December. #transfers https://t.co/ODENoiYXAT — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 4, 2025

Окрім Реала на футболіста претендував ПСЖ, а також повідомлялося про інтерес Челсі навесні цього року.

У нинішньому сезоні Мастантуоно провів 19 матчів за Рівер Плейт в усіх турнірах, забив 7 голів та віддав 4 асисти.

Окрім того, 17-річний хавбек отримав перший виклик до національної збірної Аргентини на відбіркові матчі до чемпіонату світу-2025.