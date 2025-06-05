Сейви тер Штегена та переможний гол Роналду: огляд матчу Німеччина – Португалія в Лізі націй

У середу, 4 червня, в межах півфінальної стадії плейоф Ліги націй УЄФА сезону-2024/25 Португалія обіграла Німеччину з рахунком 2:1.

На старті другого тайму Флоріан Вірц вивів німців уперед. Проте потім протягом п'яти хвилин португальці зусиллями Франсішку Консейсау та Кріштіану Роналду вирвали для своєї команди перемогу та путівку до фіналу турніру.

Огляд матчу Німеччина – Португалія

Ліга націй УЄФА сезону-2024/25

Півфінал, 4 червня

Німеччина – Португалія 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 – 48 Вірц, 1:1 – 63 Консейсау, 1:2 – 68 Роналду.

Німеччина: тер Штеген – Антон (71 Нмеча), Та, Кох – Кімміх, Павлович (71 Адеємі), Горецка, Міттельштадт (60 Госенс) – Сане (60 Гнабрі), Вірц, Вольтемаде (60 Фуллькруг).

Португалія: Кошта – Ж. Невеш (58 Семеду), Діаш, Інасіу, Мендеш – Р. Невеш (58 Вітінья), Б. Сілва, Трінкау (58 Консейсау), Фернандеш, Нету – Роналду (90 Пальїнья).

Попередження: Та, Вірц, Фуллькруг – Р. Невеш, Діаш.

Нагадаємо, що завдяки цій перемозі Португалія перервала дві невтішні та довготривалі серії, які напряму пов'язані з Німеччиною.

Також стало відомо, хто з гравців обох команд отримав найвищу оцінку за цей поєдинок.