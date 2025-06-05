Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Німеччина нарешті підкорилася: Португалія перервала одразу дві багаторічні невдалі серії

Олексій Погорелов — 5 червня 2025, 00:26
Німеччина нарешті підкорилася: Португалія перервала одразу дві багаторічні невдалі серії
Кріштіану Роналду
Getty Images

У Мюнхені на місцевій "Альянц Арені" відбувся півфінальний матч Ліги націй-2024/25, в якому Португалія перемогла Німеччину з рахунком 2:1.

На гол Флоріана Вірца гості відповіли результативними ударами Франсішку Консейсау та Кріштіану Роналду, які вивели свою команду до фіналу турніру.

Варто зазначити, що це перша перемога Португалії над Німеччиною з далекого 2000 року. Тоді на чемпіонаті Європи португальці розгромили німців із рахунком 3:0. Причому хеттрик у тій грі оформив Сержіу Консейсау, батько Франсішку та екстренер Мілана.

Більше того, для Португалії це перша перемога на території Німеччини з 1985 року. В межах відбору на чемпіонат світу-1986 португальці здобули мінімальну перемогу з рахунком 1:0, а єдиним голом відзначився Карлуш Мануел.

Нагадаємо, що другий фіналіст Ліги націй УЄФА сезону-2024/25 визначиться 5 червня, коли зіграють Іспанія та Франції.

Раніше стало відомо, хто отримав найвищу оцінку за матч півфіналу Ліги націй між Німеччиною та Португалією.

Ліга націй УЄФА Німеччина Португалія Збірна Португалії з футболу Збірна Німеччини з футболу

Португалія

Гол Роналду приніс Португалії перемогу над Німеччиною та путівку до фіналу Ліги націй
Стали відомі стартові склади Німеччини та Португалії на півфінальний матч Ліги націй
Трубін другий рік поспіль не зміг стати з Бенфікою чемпіоном Португалії
Стопами батька: старший син Роналду дебютував за збірну Португалії
Гойлунд відсвяткував переможний гол у стилі Роналду на очах Кріштіану: огляд матчу Данія – Португалія

Останні новини