Німеччина нарешті підкорилася: Португалія перервала одразу дві багаторічні невдалі серії

У Мюнхені на місцевій "Альянц Арені" відбувся півфінальний матч Ліги націй-2024/25, в якому Португалія перемогла Німеччину з рахунком 2:1.

На гол Флоріана Вірца гості відповіли результативними ударами Франсішку Консейсау та Кріштіану Роналду, які вивели свою команду до фіналу турніру.

Варто зазначити, що це перша перемога Португалії над Німеччиною з далекого 2000 року. Тоді на чемпіонаті Європи португальці розгромили німців із рахунком 3:0. Причому хеттрик у тій грі оформив Сержіу Консейсау, батько Франсішку та екстренер Мілана.

Більше того, для Португалії це перша перемога на території Німеччини з 1985 року. В межах відбору на чемпіонат світу-1986 португальці здобули мінімальну перемогу з рахунком 1:0, а єдиним голом відзначився Карлуш Мануел.

Нагадаємо, що другий фіналіст Ліги націй УЄФА сезону-2024/25 визначиться 5 червня, коли зіграють Іспанія та Франції.

Раніше стало відомо, хто отримав найвищу оцінку за матч півфіналу Ліги націй між Німеччиною та Португалією.