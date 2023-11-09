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Клуби Саудівської Аравії хочуть підписати Модрича

Лука Модрич може покинути Реал
Сьогодні 20:55 185 0
Клуби Саудівської Аравії хочуть підписати Модрича
Фото - Getty Images
#Реал Мадрид, #Лука Модрич

Джерело - sport.ua.

Два клуби із Саудівської Аравії виявляють інтерес до зіркового ветерана мадридського Реала Луки Модрича.

Про це повідомляє журналіст Руді Галетті.

За його інформацією, йдеться про Аль-Ахлі та Аль-Іттіхад. Вони спробують підписати 38-річного хорвата вже в січні, попри те, що його контракт розрахований до кінця сезону.

Сам Модрич незадоволений кількістю ігрового часу, який отримує в нинішньому сезоні у Реалі, і це підвищує ймовірність його відходу. Хавбек узяв участь у 14 матчах у всіх турнірах, але сумарно провів на полі лише 617 хвилин.

Раніше у Реалі оцінили майбутнє Модрича.

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