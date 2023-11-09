Клуби Саудівської Аравії хочуть підписати Модрича

Лука Модрич може покинути Реал

Два клуби із Саудівської Аравії виявляють інтерес до зіркового ветерана мадридського Реала Луки Модрича.

Про це повідомляє журналіст Руді Галетті.

За його інформацією, йдеться про Аль-Ахлі та Аль-Іттіхад. Вони спробують підписати 38-річного хорвата вже в січні, попри те, що його контракт розрахований до кінця сезону.

Сам Модрич незадоволений кількістю ігрового часу, який отримує в нинішньому сезоні у Реалі, і це підвищує ймовірність його відходу. Хавбек узяв участь у 14 матчах у всіх турнірах, але сумарно провів на полі лише 617 хвилин.

Раніше у Реалі оцінили майбутнє Модрича.