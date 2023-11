Лідер Манчестер Сіті Едерсон травмувався у матчі з Челсі

Голкіпер Манчестер Сіті та збірної Бразилії Едерсон не допоможе своїй національній команді у матчах, які пройдуть у листопаді.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

30-річний воротар отримав травму лівої ноги у рамках 12-го туру АПЛ проти Челсі (4:4).

Замість нього до збірної Бразилії був викликаний воротар Атлетіку Паранаенсе Бенто. 17 листопада бразильці зіграють проти Колумбії, а 22-го - з Аргентиною.

