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Лідер Манчестер Сіті Едерсон травмувався у матчі з Челсі

30-річний воротар отримав травму лівої ноги
Сьогодні 21:17 151 0
Лідер Манчестер Сіті Едерсон травмувався у матчі з Челсі
#Едерсон, #Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Манчестер Сіті та збірної Бразилії Едерсон не допоможе своїй національній команді у матчах, які пройдуть у листопаді.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

30-річний воротар отримав травму лівої ноги у рамках 12-го туру АПЛ проти Челсі (4:4).

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Замість нього до збірної Бразилії був викликаний воротар Атлетіку Паранаенсе Бенто. 17 листопада бразильці зіграють проти Колумбії, а 22-го - з Аргентиною.

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