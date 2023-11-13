Головне
СК Дніпро-1 на характері переміг Шахтар у 14 турі УПЛ
Вчора 20:51 1002
Інтер може підписати Довбика наступного літа
Сьогодні 17:54 309
Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan
Сьогодні 16:39 3925
Гол туру в УПЛ: гравець Руха приніс своїй команді перемогу шедевральним обвідним ударом
Сьогодні 15:57 689
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо
Сьогодні 15:43 30623
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген
Сьогодні 14:40 100442 1
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України
Сьогодні 12:29 342175 5
Італійська відповідь Караваєву: гравець Інтера забив супергол ударом із 56 метрів
Сьогодні 11:25 1070
Гол Коваленка приніс Емполі сенсаційну перемогу над Наполі: результати матчів Серії А
Вчора 23:41 1088
Збірна України з фехтування виграла етап Кубка світу в Італії
Вчора 20:27 604
Прямі трансляції

Зінченко: Манчестер Сіті - найкраща команда у світі

Українець розповів, ким надихався у дитинстві
Сьогодні 21:02 175 0
Зінченко: Манчестер Сіті - найкраща команда у світі
#Арсенал (Лондон), #Олександр Зінченко, #Манчестер Сіті

Джерело - passion_ua.

Манчестер Сіті - найкраща команда у світі на сьогодні.

Про це розповів лівий захисник Арсенала та збірної України Олександр Зінченко.

"Якщо брати футбол, то мене Арсенал надихав ще з того часу, коли там грав Анрі, молодий Фабрегас. Я вболівав за цю команду достатньо тривалий проміжок часу. Хто надихає мене зараз? Щоб ставати найкращим, ти повинен дивитися на найкращих. Можу сказати, що сьогодні найкраща команда у світі - це Манчестер Сіті. Вони це довели та доводять у кожній грі, тому дивлячись на цю команду, ти розумієш, що тобі ще є багато над чим працювати.

  Актуально: Арсенал з голом Зінченка розібрався з Бернлі

Я знаю багато хлопців звідти та тренерський штаб. Знаю, як у них все налаштовано: менталітет переможця чи коли ти втрачаєш очки, після чого, наступного дня ніхто не розмовляє один з одним. Це менталітет. Це такий клуб, який побудований на багато років вперед", - сказав Зінченко.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 35608
Україна - Італія: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024 Україна - Італія: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024 37420
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 36423
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України 342175 5
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 30623
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 100442 1
Рекомендуємо
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 42780 1
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 51210 2
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 60853
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 43196 1
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 21608
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 121772