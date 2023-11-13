Зінченко: Манчестер Сіті - найкраща команда у світі

Манчестер Сіті - найкраща команда у світі на сьогодні.

Про це розповів лівий захисник Арсенала та збірної України Олександр Зінченко.

"Якщо брати футбол, то мене Арсенал надихав ще з того часу, коли там грав Анрі, молодий Фабрегас. Я вболівав за цю команду достатньо тривалий проміжок часу. Хто надихає мене зараз? Щоб ставати найкращим, ти повинен дивитися на найкращих. Можу сказати, що сьогодні найкраща команда у світі - це Манчестер Сіті. Вони це довели та доводять у кожній грі, тому дивлячись на цю команду, ти розумієш, що тобі ще є багато над чим працювати.