Зінченко: Манчестер Сіті - найкраща команда у світі

Джерело - passion_ua.
Манчестер Сіті - найкраща команда у світі на сьогодні.
Про це розповів лівий захисник Арсенала та збірної України Олександр Зінченко.
"Якщо брати футбол, то мене Арсенал надихав ще з того часу, коли там грав Анрі, молодий Фабрегас. Я вболівав за цю команду достатньо тривалий проміжок часу. Хто надихає мене зараз? Щоб ставати найкращим, ти повинен дивитися на найкращих. Можу сказати, що сьогодні найкраща команда у світі - це Манчестер Сіті. Вони це довели та доводять у кожній грі, тому дивлячись на цю команду, ти розумієш, що тобі ще є багато над чим працювати.
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Я знаю багато хлопців звідти та тренерський штаб. Знаю, як у них все налаштовано: менталітет переможця чи коли ти втрачаєш очки, після чого, наступного дня ніхто не розмовляє один з одним. Це менталітет. Це такий клуб, який побудований на багато років вперед", - сказав Зінченко.
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