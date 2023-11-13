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Фабрегас очолить клуб Серії Б

Сьогодні 10:27 126 0
Фабрегас очолить клуб Серії Б
Фото - Getty Images
#Сеск Фабрегас

Джерело - Чемпіон.

Франсеск Фабрегас буде призначений головним тренером Комо.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо 

Для 36-річного іспанця це буде перший досвід роботи головним тренером першої команди.

Протягом кар'єри Фабрегас виступав за Арсенал, Барселону, Челсі, Монако та Комо. На його рахунку 125 голів та 217 асистів у 739 матчах. 

До цього Фабрегас тренував лише команду Комо U-19. У 9 матчах під його керівництвом молодіжна команда Комо здобула 3 перемоги, тричі зіграла внічию на тричі поступилася з загальним рахунком 13:14.

Нагадаємо, влітку Фабрегас оголосив про завершення кар'єри.

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