Фабрегас очолить клуб Серії Б

Джерело - Чемпіон.

Франсеск Фабрегас буде призначений головним тренером Комо.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо

Для 36-річного іспанця це буде перший досвід роботи головним тренером першої команди.

Протягом кар'єри Фабрегас виступав за Арсенал, Барселону, Челсі, Монако та Комо. На його рахунку 125 голів та 217 асистів у 739 матчах.

До цього Фабрегас тренував лише команду Комо U-19. У 9 матчах під його керівництвом молодіжна команда Комо здобула 3 перемоги, тричі зіграла внічию на тричі поступилася з загальним рахунком 13:14.

Нагадаємо, влітку Фабрегас оголосив про завершення кар'єри.