Ексгравець Барселони Фабрегас оголосив про завершення кар'єри

Іспанський півзахисник оголосив про завершення кар'єри

Джерело - Чемпіон.

Іспанський півзахисник Франсеск Фабрегас прийняв рішення завершити футбольну кар'єру.

Про це він оголосив у Інстаграмі.

"Усі, хто допомагав мені, мої товариші по команді, тренери, директори, президенти, власники, уболівальники та мій агент. Для всієї моєї родини, від батьків і сестри до дружини та дітей, я ціную ваші поради, наставництво та керівництво. Моїм суперникам, які намагалися мене зупинити, дякую за те, що зробили мене сильнішим.

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Це вже було більш ніж варте того, з усіма чудовими спогадами та друзями, яких я знайшов на цьому шляху. Я також вивчив 3 мови та став більш співчутливим і мудрішим під час своїх подорожей. Я пережив досвід, до якого навіть не думав, що зможу наблизитися через мільйон років", - заявив Фабрегас.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Cesc Fàbregas (@cescf4bregas)

Протягом кар'єри Фабрегас виступав за Арсенал, Барселону, Челсі, Монако та Комо. На його рахунку 125 голів та 217 асистів у 739 матчах.

У складі національної збірної іспанець двічі вигравав чемпіонат Європи та один раз чемпіонат світу.

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