Головне
Флуміненсе переграв Бока Хуніорс і виграв Кубок Лібертадорес
Вчора 08:25 670
Ферстаппен виграв Гран-прі Бразилії
Вчора 21:24 236
Хет-трик Шевченка та приниження Барселони на Камп Ноу - ВІДЕО
Вчора 21:00 4316 1
Едмар залишив Металіст 1925
Вчора 20:53 369
Зоря не втримала перемогу над Вересом у 13 турі УПЛ
Вчора 18:58 360
Металіст 1925 здолав Чорноморець у 13 турі УПЛ
Вчора 16:54 351
Минай та Ворскла не визначили сильнішого в 13 турі УПЛ
Вчора 15:00 299
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо
Вчора 13:57 44234
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць
Вчора 13:33 51744
Шахтар - Барселона: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Вчора 12:44 354
Прямі трансляції

Верес - Зоря 2:2: огляд матчу

Вчора 23:50 216 0
Верес - Зоря 2:2: огляд матчу
#Верес, #Зоря

Джерело - Чемпіон.

У матчі 13-го туру української Прем’єр-Ліги рівненський Верес вдома зіграла внічию з із Зорею.

Чемпіонат України - УПЛ
13 тур, 5 листопада

Верес - Зоря 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 37 Нагнойний, 1:1 - 44 Вовченко, 1:2 - 61 Яцик, 2:2 - 90 Блізніченко

Верес: Когут - Балан, Кучеренко (Кучеров 62), Курко, Вовченко - Сезар, Кухарук - Шестаков (Ковалюк 76), Яго (Блізніченко 70), С. Шарай - Марусич (Гайдучик 76).

Зоря: Сапутін - Данченко, Джордан, Батагов, Снурніцин - Яцик - Кирюханцев, Нагнойний, Мічін, Горбач - Герреро.

Попередження: Кухарук 21, Вовченко 32, Кучеренко 32

Раніше Минай зіграв внічию із Ворсклою, а Металіст 1925 здолав Чорноморець у 13 турі УПЛ.

Коментарі ()
Популярне зараз
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 51744
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 34092
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 44234
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 22266
Фото дня. Маленький Олег Блохін - домашній архів легенди Динамо Фото дня. Маленький Олег Блохін - домашній архів легенди Динамо 5649
Найуспішніший біатлоніст України Дмитро Підручний святкує день народження Найуспішніший біатлоніст України Дмитро Підручний святкує день народження 7466
Рекомендуємо
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 42619 1
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 109466 4
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 8282 2
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 36539
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 10349
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 54291