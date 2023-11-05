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Зоря не втримала перемогу над Вересом у 13 турі УПЛ

Сьогодні 18:58 224 0
Зоря не втримала перемогу над Вересом у 13 турі УПЛ
#Верес, #Зоря

Джерело - Чемпіон.

У матчі 13-го туру української Прем’єр-Ліги рівненський Верес вдома зіграла внічию з із Зорею.

Матч завершився з рахунком 2:2.

Чемпіонат України - УПЛ
13 тур, 5 листопада

Верес - Зоря 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 37 Нагнойний, 1:1 - 44 Вовченко, 1:2 - 61 Яцик, 2:2 - 90 Блізніченко

Верес: Когут - Балан, Кучеренко (Кучеров 62), Курко, Вовченко - Сезар, Кухарук - Шестаков (Ковалюк 76), Яго (Блізніченко 70), С. Шарай - Марусич (Гайдучик 76).

Зоря: Сапутін - Данченко, Джордан, Батагов, Снурніцин - Яцик - Кирюханцев, Нагнойний, Мічін, Горбач - Герреро.

Попередження: Кухарук 21, Вовченко 32, Кучеренко 32

Раніше Минай зіграв внічию із Ворсклою, а Металіст 1925 здолав Чорноморець у 13 турі УПЛ.

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