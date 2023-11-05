Зоря не втримала перемогу над Вересом у 13 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
У матчі 13-го туру української Прем’єр-Ліги рівненський Верес вдома зіграла внічию з із Зорею.
Матч завершився з рахунком 2:2.
Чемпіонат України - УПЛ
13 тур, 5 листопада
Верес - Зоря 2:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 37 Нагнойний, 1:1 - 44 Вовченко, 1:2 - 61 Яцик, 2:2 - 90 Блізніченко
Верес: Когут - Балан, Кучеренко (Кучеров 62), Курко, Вовченко - Сезар, Кухарук - Шестаков (Ковалюк 76), Яго (Блізніченко 70), С. Шарай - Марусич (Гайдучик 76).
Зоря: Сапутін - Данченко, Джордан, Батагов, Снурніцин - Яцик - Кирюханцев, Нагнойний, Мічін, Горбач - Герреро.
Попередження: Кухарук 21, Вовченко 32, Кучеренко 32
Раніше Минай зіграв внічию із Ворсклою, а Металіст 1925 здолав Чорноморець у 13 турі УПЛ.