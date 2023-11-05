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﻿Минай - Ворскла 0:0: огляд матчу

Сьогодні 16:26 158 0
﻿Минай - Ворскла 0:0: огляд матчу
#Ворскла, #Минай

Джерело - Чемпіон.

Минай та Ворскла зіграли внічию в матчі 13-го туру української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України - УПЛ
13 тур, 5 листопада

Минай - Ворскла 0:0

Минай: Бандура, Дмитрук, Солдат, Мельник, Нємчанінов, Ралюченко (Панасенко, 74), Петько, Одарюк, Твердохліб, Гунічев (Гечев, 64), Вишневський (Демиденко, 78).

Запас: Кемкін, Ольховий, Кораблін, Рогозинський, Кравчук, Голуб, Ременяк, Демиденко

Ворскла: Ісенко, Пердута, Чеснаков (Хрипчук, 49), Павлюк, Крупський, Скляр, Челядін, Кане (Нестеренко, 77), Юрченко (Сантана, 90+2), Феліпе, Степанюк

Запас: Домолега, Черниш, Бацула, Островський, Сердюк

Попередження: Челядін 13, Одарюк 34, Панасенко 79, Скляр 85, Нємчанінов 90, Крупський 90+5, Ісенко 90+7

Вилучення: Скляр 89

Відеоогляд матчу Минай - Ворскла можна переглянути на You-Tube-каналі УПЛ ТБ.

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