Джерело - Чемпіон.
Минай та Ворскла зіграли внічию в матчі 13-го туру української Прем'єр-ліги.
Чемпіонат України - УПЛ
13 тур, 5 листопада
Минай: Бандура, Дмитрук, Солдат, Мельник, Нємчанінов, Ралюченко (Панасенко, 74), Петько, Одарюк, Твердохліб, Гунічев (Гечев, 64), Вишневський (Демиденко, 78).
Запас: Кемкін, Ольховий, Кораблін, Рогозинський, Кравчук, Голуб, Ременяк, Демиденко
Ворскла: Ісенко, Пердута, Чеснаков (Хрипчук, 49), Павлюк, Крупський, Скляр, Челядін, Кане (Нестеренко, 77), Юрченко (Сантана, 90+2), Феліпе, Степанюк
Запас: Домолега, Черниш, Бацула, Островський, Сердюк
Попередження: Челядін 13, Одарюк 34, Панасенко 79, Скляр 85, Нємчанінов 90, Крупський 90+5, Ісенко 90+7
Вилучення: Скляр 89
Відеоогляд матчу Минай - Ворскла можна переглянути на You-Tube-каналі УПЛ ТБ.
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