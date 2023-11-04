Тренер Жирони Мічел: Я мрію про 4-6 місце у Ла-Лізі

Тренер Жирони прокоментував перемогу над Осасуною

Джерело - Diari de Girona.

Жирона не конкурує з Реалом, Барселоною чи Атлетіко.

Про це заявив головний тренер команди Мічел Санчес після перемоги над Осасуною (2:4).

"Наша ліга – це не Реал, Барселона чи Атлетіко. Я мрію про інше – опиниитися в лізі Осасуни, Реала Сосьєдада, Вільярреала, Севільї, Бетіса, Райо Вальєкано... Зараз я мрію бути серед тих, хто бореться за 4-6 місце. Я мрію про 4-6 місце, розуміючи, який тиск вчиняю на себе та клуб.

Осасуна - Жирона 2:4: огляд матчу Ла-Ліги

Я побачив дуже конкурентоздатну команду. У нас 31 очко. Ми близькі до збереження прописки, тепер маємо поставити перед собою нову мету, заглянувши на одну сходинку вище", – сказав Мічел

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