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﻿Осасуна - Жирона 2:4: огляд матчу Ла-Ліги

Сьогодні 18:17 417 0
﻿Осасуна - Жирона 2:4: огляд матчу Ла-Ліги
Фото: Getty Images
#Жирона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Віктор Циганков, #Артем Довбик

Джерело - Чемпіон.

Жирона здобула волову перемогу в матчі з Осасуною у 12-у турі іспанської Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
12 тур, 4 листопада

Осасуна - Жирона 2:4 (1:1)

Голи: 0:1 - 16 Мартін, 1:1 - 25 Будімір, 2:1 - 55 Будімір, 2:2 - 71 Довбик, 2:3 - 80 Циганков, 2:4 - 90 Гарсія

Артем Довбик вийшов у стартовому складі, відзначився забитим голом та двома асистами. Його замінили на 85-й хвилині. Віктор Циганков з'явився на полі на 70-й хвилині та забив один гол.

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