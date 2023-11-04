Голи Довбика та Циганкова принесли Жироні перемогу над Осасуною: результати матчів Ла-Ліги

Результати матчів 12-го туру Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 4-го листопада, відбувся 1 матч 12-го туру іспанської Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

12 тур, 4 листопада

Осасуна - Жирона 2:4 (1:1)

Голи: 0:1 - 16 Мартін, 1:1 - 25 Будімір, 2:1 - 55 Будімір, 2:2 - 71 Довбик, 2:3 - 80 Циганков, 2:4 - 90 Гарсія

Артем Довбик вийшов у стартовому складі, відзначився забитим голом та двома асистами. Його замінили на 85-й хвилині. Віктор Циганков з'явився на полі на 70-й хвилині та забив один гол.

Сьогодні відбудеться ще декілька матчів у Ла-Лізі:

17:15 Бетіс - Мальорка

19:30 Сельта Віго - Севілья

22:00 Реал Сосьєдад - Барселона

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