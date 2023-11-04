Головне
Шовковський замінив Луческу на посаді головного тренера Динамо
Сьогодні 12:26 589
Циганков із передачі Довбика забив переможний гол у матчі проти Осасуни
Сьогодні 17:05 443
Голи Довбика та Циганкова принесли Жироні перемогу над Осасуною: результати матчів Ла-Ліги
Сьогодні 16:57 253
Довбик оформив ефектний асист, віддавши пас поміж ніг супернику в матчі Ла Ліги
Сьогодні 16:18 542
Шахтар назвав Ювентусу ціну Судакова
Сьогодні 15:39 386
Луческу: Суркіс розлютився, що я прийняв рішення про відставку без консультації з ним
Сьогодні 12:10 566
Шахтар - Барселона: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 11:53 331
Караваєв: Луческу дуже хотів дограти цей чеміпонат
Сьогодні 09:09 791
Ядов здобув бронзу на чемпіонаті Європи
Вчора 22:57 423
Шовковський має очолити Динамо
Вчора 22:23 1606
Прямі трансляції

Голи Довбика та Циганкова принесли Жироні перемогу над Осасуною: результати матчів Ла-Ліги

Результати матчів 12-го туру Ла-Ліги
Сьогодні 16:57 253 0
Голи Довбика та Циганкова принесли Жироні перемогу над Осасуною: результати матчів Ла-Ліги
Фото: Getty Images
#Жирона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Осасуна, #Віктор Циганков, #Артем Довбик

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 4-го листопада, відбувся 1 матч 12-го туру іспанської Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
12 тур, 4 листопада

Осасуна - Жирона 2:4 (1:1)

Голи: 0:1 - 16 Мартін, 1:1 - 25 Будімір, 2:1 - 55 Будімір, 2:2 - 71 Довбик, 2:3 - 80 Циганков, 2:4 - 90 Гарсія

Артем Довбик вийшов у стартовому складі, відзначився забитим голом та двома асистами. Його замінили на 85-й хвилині. Віктор Циганков з'явився на полі на 70-й хвилині та забив один гол.

Сьогодні відбудеться ще декілька матчів у Ла-Лізі:

17:15 Бетіс - Мальорка

19:30 Сельта Віго - Севілья

22:00 Реал Сосьєдад - Барселона

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Динамо - Шахтар: онлайн-трансляція LIVE Динамо - Шахтар: онлайн-трансляція LIVE 2916
Шовковський має очолити Динамо Шовковський має очолити Динамо 1606
Луческу оголосив про відхід з Динамо Луческу оголосив про відхід з Динамо 1232 1
Металіст - Буковина - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Металіст - Буковина - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 1246
Зубков ударом поміж ніг Бущану відкрив рахунок у матчі Динамо - Шахтар Зубков ударом поміж ніг Бущану відкрив рахунок у матчі Динамо - Шахтар 1427
Епіцентр - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Епіцентр - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 2413
Рекомендуємо
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 31454
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 59239 2
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 109454 4
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 85360
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 27142
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 49980