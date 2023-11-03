На матчі АПЛ вперше працюватиме арбітриня

У чемпіонаті Англії відбудеться історична подія.

Вперше на матчі АПЛ четвертим (резервним) арбітром працюватиме жінка – Ребекка Велч.

Про це повідомляє пресслжба ліги.

Велч призначена на гру між Фулгемом та Манчестер Юнайтед. Раніше вона стала першою жінкою, яка обслуговувала матч Кубка Англії.

Окрім Велч, на цьому матчі також працюватиме Шон Мессі-Елліс, яка буде виконувати функції асистента ВАР.

Стартовий свисток завтрашнього матчу Фулгем – Манчестер Юнайтед – о 14:30.

Раніше визначилися претенденти на звання гравець місяця в АПЛ.