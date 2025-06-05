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Шевченко з Платіні хочуть скинути Чеферіна з посади президента УЄФА

Олег Дідух — 5 червня 2025, 15:57
Шевченко з Платіні хочуть скинути Чеферіна з посади президента УЄФА
Андрій Шевченко
УАФ

Голова Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко разом із Мішелем Платіні готують "бунт" проти президента УЄФА Александера Чеферіна.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За їхньою інформацією, Шевченко та Платіні готують підгрунтя для вотуму недовіри Чеферіну. За допомогою в організації процесу вони звернулися до колишнього президента Федерації футболу Греції Такіса Балтакоса.

Наразі Шевченко та Платіні намагаються зрозуміти настрої серед 55 членів національних асоціацій УЄФА, і за сприятливих обставин перейти до рішучих дій у вересні.

Нагадаємо, Чеферін очолив УЄФА у вересні 2016 року, замінивши на посаді президента саме Платіні, якого відсторонили у зв’язку зі звинуваченнями в корупції. Згодом французького функціонера виправдали.

Після обрання Чеферін ще двічі вигравав вибори на посаду президента УЄФА – в 2019 і 2023 роках. Термін дії повноважень словенця закінчується в березні 2027 року.

Наприкінці травня Шевченко привітав жіночу збірну України з виходом у елітний дивізіон Ліги націй.

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Андрій Шевченко

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