Визначилися претенденти на звання гравець місяця в АПЛ

Джерело - офіційний сайт АПЛ.
Англійська Прем'єр-ліга назвала 6 кандидатів на звання найкращого гравця жовтня в АПЛ.
Про це йдеться на сайті ліги.
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На нагороду претендують:
Дуглас Луїс (Астон Вілла), захисник;
Бріан Мбемо (Брентфорд), півзахисник;
Педру Нету (Вулвергемтпон), нападник;
Деклан Райс (Арсенал), півзахисник;
Крістіан Ромеро (Тоттенгем), захисник
Мохамед Салах (Ліверпуль), нападник.
Переможець визначиться за підсумками голосування вболівальників
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