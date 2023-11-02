Визначилися претенденти на звання гравець місяця в АПЛ

Переможець визначиться за підсумками голосування

Джерело - офіційний сайт АПЛ.

Англійська Прем'єр-ліга назвала 6 кандидатів на звання найкращого гравця жовтня в АПЛ.

Про це йдеться на сайті ліги.

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На нагороду претендують:

Дуглас Луїс (Астон Вілла), захисник;

Бріан Мбемо (Брентфорд), півзахисник;

Педру Нету (Вулвергемтпон), нападник;

Деклан Райс (Арсенал), півзахисник;

Крістіан Ромеро (Тоттенгем), захисник

Мохамед Салах (Ліверпуль), нападник.

Переможець визначиться за підсумками голосування вболівальників

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