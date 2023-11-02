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Визначилися претенденти на звання гравець місяця в АПЛ

Переможець визначиться за підсумками голосування
Сьогодні 17:17 178 0
Визначилися претенденти на звання гравець місяця в АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ

Джерело - офіційний сайт АПЛ.

Англійська Прем'єр-ліга назвала 6 кандидатів на звання найкращого гравця жовтня в АПЛ.

Про це йдеться на сайті ліги.

  Актуально: Миколенко потрапив до команди місяця АПЛ за версією WhoScored

На нагороду претендують:

Дуглас Луїс (Астон Вілла), захисник;
Бріан Мбемо (Брентфорд), півзахисник;
Педру Нету (Вулвергемтпон), нападник;
Деклан Райс (Арсенал), півзахисник;
Крістіан Ромеро (Тоттенгем), захисник
Мохамед Салах (Ліверпуль), нападник.

Переможець визначиться за підсумками голосування вболівальників

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