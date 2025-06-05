Лунін і Трубін увійшли до п’ятірки найдорожчих воротарів світу за версією CIES

Два голкіпера збірної України, Андрій Лунін (Реал) і Анатолій Трубін (Бенфіка), увійшли до п’ятірки найдорожчих воротарів світу на даний момент.

Відповідний рейтинг склав Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES).

При складанні рейтингу враховувалися такі показники як характеристики гравця, персональна статистика, статус клубу, вік, тривалість контракту та популярність.

Перше місце у рейтингу із відчутним відривом віддали голкіперу Брайтона Барту Вербрюггену, якого оцінили в 64,3 мільйона євро. Трубін у рейтингу йде другим із вартістю в 46,7 мільйона євро, Лунін – четвертим (41,3 млн).

Зазначимо, що популярний ресурс Transfermarkt оцінює Трубіна та Луніна у 28 і 20 мільйонів євро відповідно. Наприкінці травня повідомлялося про інтерес до Трубіна з боку Манчестер Юнайтед.