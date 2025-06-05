Пономарьов: Є гравці Руха, які мене цікавлять

Новий головний тренер черкаського ЛНЗ Віталій Пономарьов зізнався, що серед його колишніх підопічних по Руху є ті, яких він би хотів бачити у своїй новій команді.

Фахівця цитує Український футбол.

"Є гравці, які цікавлять. Однак, знову ж таки, говорити про новачків я буду готовий лише після їхнього оголошення. Зараз не хотів би. Практично усі позиції потрібно дивитися. Аналізуємо дуже ретельно, хто нам буде потрібен. Найголовніше, щоб футболіст виконував вимоги тренерського штабу. Усе інше не має різниці", – заявив тренер.

Нагадаємо, сьогодні, 5 червня, Пономарьов підписав дворічний контракт із ЛНЗ. Він працював у структурі Руха з 2020 року. Тоді тренер очолив молодіжну команду U19, яку двічі привів до перемог у чемпіонаті України своєї вікової категорії. З березня 2023 року очолював першу команду львів’ян.