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Президент дебютанта УПЛ сказав, у якому компоненті його клуб втер носа Динамо та Шахтарю

Олексій Мурзак — 5 червня 2025, 15:50
Президент дебютанта УПЛ сказав, у якому компоненті його клуб втер носа Динамо та Шахтарю
Роман Солодаренко
ФК Кудрівка

Президент Кудрівки Роман Солодаренко заявив, що його клуб в сфері меді "втер носа" грандам Української Прем'єр-ліги Динамо та Шахтарю.

Детальніше про медійність команди він розповів у інтерв'ю Українському футболу.

"Чи плануємо розкручувати бренд клубу? Ми над цим активно працюємо. Найближчим часом ви побачите, запевняю, наш прогрес в медіа. У нас вже є TikTok-канал з найбільшою кількістю переглядів серед усіх клубів Першої ліги та УПЛ.

Наприклад. Перегляди TikTok Кудрівки – під мільйон, перегляди наших топових команд УПЛ – 60-70 тисяч. У цьому компоненті ми втерли носа і Динамо, і Шахтарю. Зараз намагаємося максимально популяризувати ще й сторінку Кудрівки в Instagram, працюємо над YouTube-каналом. Найближчим часом буде ще й редизайн офіційного сайту", – сказав Солодаренко.

Нагадаємо, 1 травня Кудрівка у серії пенальті переграла Ворсклу та вийшла в УПЛ. Водночас для полтавської команди пониження у класі стало першим в історії чемпіонату.

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