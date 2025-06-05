Карпати активують опцію викупу бразильського вінгера, яким також цікавилось Динамо

Карпати активують опцію викупу бразильського півзахисника Бруніньйо в Атлетико Мінейро.

Про це повідомив журналіст Вадсон Фернандес.

За його інформацією, "леви" зважилися на такий крок, зокрема, і через наявність інтересу до 25-річного гравця з боку київського Динамо.

Бруніньйо обійдеться Карпатам у 800 тисяч євро. Крім того, Атлетико Мінейро збереже за собою 25% економічних прав на гравця у разі майбутнього продажу.

💰 Meia Bruninho está sendo vendido para o Karpaty da Ucrânia por 800 mil (R$ 5,1 milhões), além disso, o #Atlético manterá 25% dos direitos econômicos para uma futura venda



Os ucranianos tinha a opção de compra que será acionada, principalmente pelo interesse do Dínamo de Kiev pic.twitter.com/TiQKekON1w — Wadson Fernandes (@WadsonAraujo89) June 4, 2025

Нагадаємо, Карпати орендували Бруніньйо у вересні 2024 року. У сезоні-2024/25 він провів 25 матчів за львів'ян у всіх турнірах, забив 8 голів і віддав 3 результативні передачі.

Раніше головний тренер Карпат Владислав Лупашко розповів, що мав пропозицію з італійської серії В.