Півзахисник Колоса може перебратися в європейський чемпіонат – ЗМІ

Півзахисник молодіжної збірної України та ковалівського Колоса Владислав Велетень може продовжити кар'єру в чемпіонаті Бельгії.

Про це повідомляє Динамоманія.

За інформацією джерела, 22-річний український півзахисник входить до сфери інтересів бельгійського Зюлте-Варегем, однак поки все на рівні чуток.

Цей клуб у сезоні 2024/25 став переможцем другого дивізіону чемпіонату Бельгії з футболу та у наступній кампанії виступатиме у Лізі Жупіле. Востаннє до цього бельгійський клуб виступав у найвищому дивізіоні країни у сезоні 2022/23.

У минулому сезоні українець провів за Колос 27 матчів у всіх турнірах, забив 3 голи та віддав 5 асистів. Зазначимо, що контракт Велетня з Колосом чинний до червня 2026 року. Він є вихованцем київського Динамо.

Нагадаємо, сезон 2024/25 Колос завершив на 10-й сходинці турнірної таблиці Української Прем'єр-ліги. Команда набрала 36 очок.