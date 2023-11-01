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Ювентус запропонує Фаджолі новий контракт

Туринський клуб хоче в такий спосіб підтримати гравця
Вчора 21:38 208 0
Ювентус запропонує Фаджолі новий контракт
#Ювентус, #Ніколо Фаджолі

Джерело - Чемпіон.

Ювентус планує підписати новий контракт з півзахисником Ніколо Фаджолі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Туринський клуб хоче в такий спосіб підтримати гравця після його 7-місячної дискваліфікації через беттінговий скандал.

Нова угода буде діяти до червня 2028 року і передбачатиме підвищення зарплати футболіста.

Нагадаємо, Локателлі продовжить контракт з Ювентусом.

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