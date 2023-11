Ювентус запропонує Фаджолі новий контракт

Ювентус планує підписати новий контракт з півзахисником Ніколо Фаджолі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Туринський клуб хоче в такий спосіб підтримати гравця після його 7-місячної дискваліфікації через беттінговий скандал.

Нова угода буде діяти до червня 2028 року і передбачатиме підвищення зарплати футболіста.

