Ювентус запропонує Фаджолі новий контракт

Джерело - Чемпіон.
Ювентус планує підписати новий контракт з півзахисником Ніколо Фаджолі.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Туринський клуб хоче в такий спосіб підтримати гравця після його 7-місячної дискваліфікації через беттінговий скандал.
Нова угода буде діяти до червня 2028 року і передбачатиме підвищення зарплати футболіста.
⚪️⚫️ Nicoló Fagioli, set to sign new deal at Juventus valid until June 2028. Club showing support to Italian midfielder as he was out of contract in three years.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 31, 2023
Fagioli has recently been banned for 7 months due to gambling scandal in Italy.
His salary will be improved. pic.twitter.com/yGt5b9JDe3
Нагадаємо, Локателлі продовжить контракт з Ювентусом.
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