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Локателлі продовжить контракт з Ювентусом

Угода буде розрахована до 2028 року
Сьогодні 18:56 191 0
Локателлі продовжить контракт з Ювентусом
Фото: Getty Images
#Інтер, #Наполі, #Ювентус, #Пйотр Зелінський

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Ювентуса Мануель Локателлі продовжить контракт з туринським клубом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Угода буде розрахована до 2028 року. Її офіційне оформлення – питання часу.

Нагадаємо, Інтер та Ювентус включилися у боротьбу за лідера Наполі.

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