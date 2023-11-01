Локателлі продовжить контракт з Ювентусом

Угода буде розрахована до 2028 року

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Ювентуса Мануель Локателлі продовжить контракт з туринським клубом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Угода буде розрахована до 2028 року. Її офіційне оформлення – питання часу.

Manuel Locatelli will sign new deal at Juventus until June 2028, as revealed 10 days ago. Matter of time. ⚪️⚫️🇮🇹 https://t.co/NRS2p13oDn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 1, 2023

Нагадаємо, Інтер та Ювентус включилися у боротьбу за лідера Наполі.

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