Локателлі продовжить контракт з Ювентусом

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Ювентуса Мануель Локателлі продовжить контракт з туринським клубом.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Угода буде розрахована до 2028 року. Її офіційне оформлення – питання часу.
Manuel Locatelli will sign new deal at Juventus until June 2028, as revealed 10 days ago. Matter of time. ⚪️⚫️🇮🇹 https://t.co/NRS2p13oDn— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 1, 2023
Нагадаємо, Інтер та Ювентус включилися у боротьбу за лідера Наполі.
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