Локателлі продовжить контракт з Ювентусом

Півзахисник Ювентуса Мануель Локателлі продовжить контракт з туринським клубом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Угода буде розрахована до 2028 року. Її офіційне оформлення – питання часу.

Manuel Locatelli will sign new deal at Juventus until June 2028, as revealed 10 days ago. Matter of time. ⚪️⚫️🇮🇹 https://t.co/NRS2p13oDn