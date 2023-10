Стало відомо, коли Ноєр повернеться в склад Баварії

Голкіпер Баварії Мануель Ноєр не повернеться в основний склад команди на матч проти Майнца у наступному турі Бундесліги.

Про це заявив головний тренер Томас Тухель.

Німець може залишитись у запасі й на гру з Галатасараєм у Лізі чемпіонів.

У грудні минулого року Мануель зламав гомілку, коли катався на лижах.

Через цю травму 37-річний голкіпер пропустив понад 10 місяців.

🎙️ Tuchel on Manuel Neuer: "We made the decision yesterday, together with him, that Sven Ulreich will start against Mainz and potentially in Istanbul as well. He's done very well in training. Things are looking good, but we can't rush it." #M05FCB pic.twitter.com/YOjb2zbgzx