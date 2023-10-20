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Стало відомо, коли Ноєр повернеться в склад Баварії

Німець може залишитись у запасі й на гру з Галатасараєм
Сьогодні 18:17 200 0
Стало відомо, коли Ноєр повернеться в склад Баварії
Фото: Getty Images
#Баварія, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Майнц, #Мануель Ноєр

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Баварії Мануель Ноєр не повернеться в основний склад команди на матч проти Майнца у наступному турі Бундесліги.

Про це заявив головний тренер Томас Тухель.

Німець може залишитись у запасі й на гру з Галатасараєм у Лізі чемпіонів.

У грудні минулого року Мануель зламав гомілку, коли катався на лижах.

Через цю травму 37-річний голкіпер пропустив понад 10 місяців.

Нагадаємо, Мазрауї тренувався індивідуально після зустрічі з керівництвом Баварії.

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