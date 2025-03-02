Циципас виграв фінал на турнірі серії АТР 500 вперше за дванадцять спроб

Грецький тенісист Стефанос Циципас (11) став переможцем турніру серії АТР 500 Dubai Duty Free Tennis Championship, що відбувався в Дубаї. У фінальному матчі він переміг канадця Фелікса Оже Альяссіма (21).

Матч тривав 1 годину 29 хвилин і завершився перемогою грека з рахунком 6:3, 6:3.

Циципас за гру 4 рази подав навиліт, зробив 4 подвійні помилки та 3 брейки. На рахунку його суперника 4 ейси, 2 помилки на подачі та жодного брейку з семи можливостей.

Dubai Duty Free Tennsd Championship – АТР 500

Дубай, ОАЕ, хард

Призовий фонд: $3,415,700

Фінал, 1 березня

Стефанос Циципас (Греція) – Фелікс Оже Альяссім (Канада) 6:3, 6:3

Це була 11 зустріч тенісистів і 7 перемога грека.

Цікаво, що Циципас взяв титул на змаганні категорії АТР 500 лише з 12 спроби. Попередні 11 фіналів він програв. При цьому грек тричі тріумфував на турнірах вищої категорії, Мастерсах. Також на його рахунку є трофей Підсумкового турніру АТР 2019.

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