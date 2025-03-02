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Циципас виграв фінал на турнірі серії АТР 500 вперше за дванадцять спроб

Станіслав Матусевич — 2 березня 2025, 13:29
Циципас виграв фінал на турнірі серії АТР 500 вперше за дванадцять спроб
Стефанос Циципас
Getty Images

Грецький тенісист Стефанос Циципас (11) став переможцем турніру серії АТР 500 Dubai Duty Free Tennis Championship, що відбувався в Дубаї. У фінальному матчі він переміг канадця Фелікса Оже Альяссіма (21).

Матч тривав 1 годину 29 хвилин і завершився перемогою грека з рахунком 6:3, 6:3.

Циципас за гру 4 рази подав навиліт, зробив 4 подвійні помилки та 3 брейки. На рахунку його суперника 4 ейси, 2 помилки на подачі та жодного брейку з семи можливостей.

Dubai Duty Free Tennsd Championship – АТР 500
Дубай, ОАЕ, хард
Призовий фонд: $3,415,700
Фінал, 1 березня

Стефанос Циципас (Греція) – Фелікс Оже Альяссім (Канада) 6:3, 6:3

Це була 11 зустріч тенісистів і 7 перемога грека.

Цікаво, що Циципас взяв титул на змаганні категорії АТР 500 лише з 12 спроби. Попередні 11 фіналів він програв. При цьому грек тричі тріумфував на турнірах вищої категорії, Мастерсах. Також на його рахунку є трофей Підсумкового турніру АТР 2019.

Раніше Карлос Алькарас розповів, чи зможе молодь у майбутньому повторити суперництво "Великої трійки".

АТР Дубай Стефанос Циципас

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