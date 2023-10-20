Нападник італійського Наполі Віктор Осімхен зацікавив Ліверпуль.

Про це повідомляє The Sun.

Тренер мерсісайдців Юрген Клопп намагається знайти заміну Мохамеду Салаху, який може переїхати у Саудівську Аравію вже в січні.

Також на 24-річного футболіста претендують лондонські Челсі та Арсенал. Маурісіо Почеттіно не вистачає якісної "дев'ятки" для реалізації моментів, а Мікель Артета вважає, що перемогти Манчестер Сіті у чемпіонській гонці можна буде лише з форвардом-вбивцею.

В цьому сезоні Віктор Осімхен провів 10 матчів за Наполі, відзначившись 6 забитими голами та 1 гольовою передачею. У кінці вересня нігерієць образився на клуб за недолугі відео у TikTok, але керівництво вчасно встигло залагодити конфлікт.

Напередодні Осімхен травмувався у розташуванні збірної Нігерії.