Вінгер Шахтаря зацікавив клуби групи Ред Булл
Вінгер донецького Шахтаря Кевін може залишити український клуб вже цього літа.
Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.
У послугах 22-річного бразильця зацікавились клуби з Red Bull group. Відомо, що "гірники" вимагатимуть у потенційних покупців за Кевіна 50 млн євро.
Хавбек став гравцем Шахтаря у січні 2024 року, перейшовши за 15 мільйонів з Палмейраса.
У сезоні-2024/25 Кевін зіграв 35 матчів у всіх турнірах, в яких забив дев'ять голів та віддав чотири результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 12 млн євро.
Раніше повідомлялось, що ФІФА зобов'язала бразильський клуб виплатити Шахтарю один мільйон євро.