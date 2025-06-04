Вінгер Шахтаря зацікавив клуби групи Ред Булл

Вінгер донецького Шахтаря Кевін може залишити український клуб вже цього літа.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

У послугах 22-річного бразильця зацікавились клуби з Red Bull group. Відомо, що "гірники" вимагатимуть у потенційних покупців за Кевіна 50 млн євро.

🚨🇧🇷 Shakhtar Donetsk winger Kevin, high on Red Bull group shortlist as he’s an option for this summer window.



Shakhtar have no intentions to sell Kevin as they request at least €50m. pic.twitter.com/JC9tmE330j — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 4, 2025

Хавбек став гравцем Шахтаря у січні 2024 року, перейшовши за 15 мільйонів з Палмейраса.

У сезоні-2024/25 Кевін зіграв 35 матчів у всіх турнірах, в яких забив дев'ять голів та віддав чотири результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 12 млн євро.

Раніше повідомлялось, що ФІФА зобов'язала бразильський клуб виплатити Шахтарю один мільйон євро.