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Ми готові: наставник Едмонтона – про жорсткий стиль Флориди

Руслан Травкін — 4 червня 2025, 09:46
Ми готові: наставник Едмонтона – про жорсткий стиль Флориди
Кріс Кноблаух
Скриншот

Головний тренер Едмонтона Кріс Кноблаух готовий до агресивного стиля Флориди. Він упевнений, що його підопічні також продемонструють свої найкращі якості.

Про це фахівець сказав у коментарі для Dailyfaceoff.com.

"Стиль Флориди? Я не думаю, що ми соромимося так грати. Навіть у минулому році наша команда трохи відрізнялася у цьому плані. Але, мабуть, найкращий спосіб протистояти цьому – активно рухати шайбу.

Чим довше ти її утримуєш, то даєш їм більше часу, щоби зробити силовий. Тому дуже важливо рухати шайбу швидко, але при цьому точно. Якщо бути з шайбою недбалим, то більшість часу доведеться за неї боротися.

Ми знаємо, що вони будуть активними у силовій боротьбі. І ми не з тих, хто її уникає. І минулого плейоф і в цьому ми вже грали з командами, яким подобається такий стиль. І наші хлопці цілком готові до цього", – сказав він.

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