Ми готові: наставник Едмонтона – про жорсткий стиль Флориди

Головний тренер Едмонтона Кріс Кноблаух готовий до агресивного стиля Флориди. Він упевнений, що його підопічні також продемонструють свої найкращі якості.

Про це фахівець сказав у коментарі для Dailyfaceoff.com.

"Стиль Флориди? Я не думаю, що ми соромимося так грати. Навіть у минулому році наша команда трохи відрізнялася у цьому плані. Але, мабуть, найкращий спосіб протистояти цьому – активно рухати шайбу. Чим довше ти її утримуєш, то даєш їм більше часу, щоби зробити силовий. Тому дуже важливо рухати шайбу швидко, але при цьому точно. Якщо бути з шайбою недбалим, то більшість часу доведеться за неї боротися.

Ми знаємо, що вони будуть активними у силовій боротьбі. І ми не з тих, хто її уникає. І минулого плейоф і в цьому ми вже грали з командами, яким подобається такий стиль. І наші хлопці цілком готові до цього", – сказав він.

Один із лідерів Ойлерз Леон Драйзайтль розповів, що колектив підходить до фіналу Кубку Стенлі у чудовій формі.

Фінал Кубку Стенлі стартує в ніч з 4 на 5 червня. Минулого року ці команди також зійшлися у битві за трофей – переможцями стали хокеїсти Пантерз.