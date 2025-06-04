Команда Близнюка і Зотова поступилася Жальгірісу в півфіналі чемпіонату Литви

Завершився третій матч 1/2 фіналу чемпіонату Литви між Жальгірісом та Йонавою українців Богдана Близнюка та Віталія Зотова.

Гранд литовського баскетболу здобув перемогу з рахунком 86:78. Це дозволило виграти серію – 3:0.

Богдан Близнюк провів на паркеті 31 хвилину. За цей час форвард набрав 12 очок (5/9 двоочкові, 2/2 штрафні), зібрав 6 підбирань, віддав 5 передач, зробив 2 перехоплення при 2 фолах. Рейтинг ефективності склав "+21".

Віталій Зотов зіграв 12 хвилин, за які набрав 6 очок (1/3 триочкові, 3/4 штрафні) при 3 фолах. РЕ "+2".

У матчі за третє місце Йонава зіграє проти когось із пари Лієткабеліс – Рітас. Наразі там рахунок рівний – 1:1.

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