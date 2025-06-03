Верняєв: У збірній України є такі, хто чекає на Росію
Відомий український гімнаст Олег Верняєв відповів президенту Федерації гімнастики України Стеллі Захаровій, яка звинуватила спортсмена в тому, що на нього впливає російська агентура.
Слова спортсмена наводить Чемпіон.
"Замість того, щоб казати що ми продаємося за рублі, краще нехай Федерація зробить перевірку, хто в команді обіймається і чекає на Росію, бо вони в нас є. А казати, що хтось тут продається, коли ми приїжджаємо на змагання, а тренер біжить обійматися з російським суддею – це дуже дивно.
Я п'ю каву і спілкуюсь з іноземцями, мене питають як я ставлюсь до росіян, а потім тренер з окупованого міста, з Донецька, обіймається із суддею з Росії. Оце питання.
У нас є й ухилянти в збірній, але ті хто виграють медалі вони не потрібні. Я офіцер, і ніхто не знає з тренерів і спортсменів, кого можуть відправити. Я про своє звання нікому не кажу з поваги до військових, бо вони воюють. Був би я військовим, тоді б можна було", – заявив Верняєв.
Нагадаємо, на початку травня чоловіча збірна України хотіла бойкотувати чемпіонат Європи через усунення головного тренера команди Геннадія Сартинського, у якого був конфлікт із Захаровою. Сам Сартинський вважає, що його відсторонили від чемпіонату Європи, бо він не піддається впливу з боку Федерації. А Захарова в ексклюзивному коментарі Чемпіону звинуватила Олега Верняєва в організації бойкоту збірної України.