Верняєв: У збірній України є такі, хто чекає на Росію

Відомий український гімнаст Олег Верняєв відповів президенту Федерації гімнастики України Стеллі Захаровій, яка звинуватила спортсмена в тому, що на нього впливає російська агентура.

Слова спортсмена наводить Чемпіон.

"Замість того, щоб казати що ми продаємося за рублі, краще нехай Федерація зробить перевірку, хто в команді обіймається і чекає на Росію, бо вони в нас є. А казати, що хтось тут продається, коли ми приїжджаємо на змагання, а тренер біжить обійматися з російським суддею – це дуже дивно.

Я п'ю каву і спілкуюсь з іноземцями, мене питають як я ставлюсь до росіян, а потім тренер з окупованого міста, з Донецька, обіймається із суддею з Росії. Оце питання.

У нас є й ухилянти в збірній, але ті хто виграють медалі вони не потрібні. Я офіцер, і ніхто не знає з тренерів і спортсменів, кого можуть відправити. Я про своє звання нікому не кажу з поваги до військових, бо вони воюють. Був би я військовим, тоді б можна було", – заявив Верняєв.