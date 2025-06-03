Скандал після фіналу ЛЧ: ексдружину відомого футболіста запідозрили у романі із лідером ПСЖ

Поки ПСЖ святкував історичну перемогу у Лізі чемпіонів, в епіцентрі гучних пліток опинилася Ванда Нара.

38-річну бізнесвумен та колишню дружину Мауро Ікарді пов’язали із несподіваним героєм вечора – марокканцем Ашрафом Хакімі.

Перші підозри з’явилися після того, як Ванда виклала сторіс із трибун "Альянц Арени", де відбувався фінал. Але справжню інформаційну бомбу підірвала відома аргентинська журналістка Яні Латорре, яка заявила, що Нара не просто була присутня на матчі, а зупинилася в тому ж готелі, що й гравці ПСЖ – Infinity Hotel.

"Що ти робиш у готелі ПСЖ? Що ти робиш на фіналі ЛЧ, якщо була на зйомках MTV в Італії? Тобі оплатили переліт, готель і квиток – від когось із клубу... Це – Хакімі. Найбажаніший холостяк ПСЖ, знайомий їй ще з часів, коли команду тренував Маурісіо Почеттіно", – заявила журналістка.

Офіційних підтверджень поки що немає, але фанати вже почали бурхливо обговорювати потенційний роман у соцмережах. І хоча Ванда вже повернулася до Мілана, її підозріла активність в Instagram не залишилася непоміченою. Особливо сторіс із трофейним святкуванням Хакімі.

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Напередодні стало відомо, що аргентинська модель мала коханця, який виступав з Ікарді в одному клубі. Ванда купувала своєму таємному хлопцю подарунки на гроші самого ж Мауро.

Зараз у Нари та Ікарді активно йдуть суди. Напередодні зірка Галатасарая здобув першу юридичну перемогу у справі розлучення з колишньою дружиною. Тепер він може забрати дітей або відсудити у колишньої 80 млн євро.