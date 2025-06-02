Дві українки зіграють чвертьфінальні матчі на Ролан Гаррос 3 червня: визначився час

Еліна Світоліна і Людмила Кіченок 3 червня проведуть чвертьфінальні матчі на Ролан Гаррос 2025.

Світоліна (14) в одиночному розряді зіграє проти чинної чемпіонки турніру, польської тенісистки Іги Швьонтек (5).

Перші сіяні в міксті Кіченок та хорват Мате Павич зустрінуться з парою Дезіре Кравчик (США)/Ніл Скупскі (Велика Британія).

Розклад матчів українок на Ролан Гаррос на 3 червня

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, грунт

Призовий фонд: €28,176,000

Чвертьфінал одиночного розряду

13:30*. Еліна Світоліна (Україна) – Іга Швьонтек (Польща), корт Philippe-Chatrier, 2-м запуском, після матчу Сабалєнка – Чжен Ціньвень.

Чвертьфінал змішаного парного розряду

15:00*. Людмила Кіченок (Україна)/Мате Павич (Хорватія) – Дезіре Кравчик (США)/Ніл Скупскі (Велика Британія), корт Suzanne-Lenglen, 3-м запуском, після матчу Данилович/Потапова – Андрєєва/Шнайдер.

* Орієнтовний час початку матчу за Києвом

З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна оформила яскравий камбек у матчі проти італійки Жасмін Паоліні і вийшла у чвертьфінал Ролан Гаррос 2025.