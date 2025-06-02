Дві українки зіграють чвертьфінальні матчі на Ролан Гаррос 3 червня: визначився час
Еліна Світоліна і Людмила Кіченок 3 червня проведуть чвертьфінальні матчі на Ролан Гаррос 2025.
Світоліна (14) в одиночному розряді зіграє проти чинної чемпіонки турніру, польської тенісистки Іги Швьонтек (5).
Перші сіяні в міксті Кіченок та хорват Мате Павич зустрінуться з парою Дезіре Кравчик (США)/Ніл Скупскі (Велика Британія).
Розклад матчів українок на Ролан Гаррос на 3 червня
13:30*. Еліна Світоліна (Україна) – Іга Швьонтек (Польща), корт Philippe-Chatrier, 2-м запуском, після матчу Сабалєнка – Чжен Ціньвень.
Чвертьфінал змішаного парного розряду
15:00*. Людмила Кіченок (Україна)/Мате Павич (Хорватія) – Дезіре Кравчик (США)/Ніл Скупскі (Велика Британія), корт Suzanne-Lenglen, 3-м запуском, після матчу Данилович/Потапова – Андрєєва/Шнайдер.
* Орієнтовний час початку матчу за Києвом
З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.
Нагадаємо, що Еліна Світоліна оформила яскравий камбек у матчі проти італійки Жасмін Паоліні і вийшла у чвертьфінал Ролан Гаррос 2025.