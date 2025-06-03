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Ф’юрі назвав Усика та Дюбуа боягузами

Андрій Мошкун — 3 червня 2025, 13:11
Ф’юрі назвав Усика та Дюбуа боягузами
Тайсон Ф'юрі
Getty Images

Колишній чемпіон світу у хевівейті Тайсон Ф’юрі у традиційній для себе манері висловився про Олександра Усика та Даніеля Дюбуа.

Коментар британця публікує Seconds Out.

"Я думаю, що Дюбуа програв і здався у першому бою, тому що він – боягуз. А коли ти здався одного разу, то здаватимешся завжди. Усик теж здався після удару в корпус і п'ять хвилин катався по підлозі, як маленький боягуз, а Дюбуа тоді здався після джебу Усика. Це все факти", – заявив Тайсон.

Перший бій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді. Реванш відбудеться 19 липня у Лондоні на стадіоні Вемблі.

Раніше промоутер Френк Воррен заявляв про те, що у Тайсона Ф’юрі – біполярний розлад, а ще один легендарний промоутер Боб Арум оцінив шанси на повернення британця у професійний бокс.

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