Ф’юрі назвав Усика та Дюбуа боягузами

Колишній чемпіон світу у хевівейті Тайсон Ф’юрі у традиційній для себе манері висловився про Олександра Усика та Даніеля Дюбуа.

Коментар британця публікує Seconds Out.

"Я думаю, що Дюбуа програв і здався у першому бою, тому що він – боягуз. А коли ти здався одного разу, то здаватимешся завжди. Усик теж здався після удару в корпус і п'ять хвилин катався по підлозі, як маленький боягуз, а Дюбуа тоді здався після джебу Усика. Це все факти", – заявив Тайсон.

Перший бій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді. Реванш відбудеться 19 липня у Лондоні на стадіоні Вемблі.

Раніше промоутер Френк Воррен заявляв про те, що у Тайсона Ф’юрі – біполярний розлад, а ще один легендарний промоутер Боб Арум оцінив шанси на повернення британця у професійний бокс.