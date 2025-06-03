Визначилися списки груп Олімпійських ігор 2026

Сформовано склад групового етапу з хокею на Олімпіаді-2026 у Мілані (Кортіна), де Франція замінить Росію в обох турнірах.

Про це пише nbcsports.olympics.

Група A: Канада, Швейцарія, Чехія, Франція;

Група B: Фінляндія, Швеція, Словаччина, Італія;

Група C: США, Німеччина, Латвія, Данія.

Збірна Росії не буде допущена до змагань. Її замінила збірна Франції.

Зимова Олімпіада – 2026 пройде з 6 по 22 лютого в італійських Мілані та Кортіна д'Ампеццо.

Чинним чемпіоном Олімпійських ігор є збірна Фінляндії. У фінальному матчі Ігор-2022 у Пекіні (Китай) фінська команда обіграла росіян з рахунком 2:1.

Вперше хокей з'явився у програмі Олімпіади ще в 1920 році. За цей час найбільше перемог здобули хокеїсти Канади, які дев'ять разів здобували "золото".

Нагадаємо, трохи більше тижня тому збірна США стала чемпіоном світу, здолавши у вирішальному матчі національну команду Швейцарії.