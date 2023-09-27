Осімхен може подати до суду на Наполі через образливі відео в TikTok

Джерело - Чемпіон.

Нападник Віктор Осімхен може подати до суду на Наполі через образливі відео про себе у клубному TikTok-акаунті.

Про це повідомив агент нігерійця Роберто Календа.

"Те, що сталося сьогодні на офіційній сторінці Наполі у TikTok, є неприйнятним. Відео, що висміює Віктора, було спочатку оприлюднене, а потім із запізненням видалене.

Президента Наполі підозрюють у фальсифікації паперів щодо трансферу Осімхена

Ми залишаємо за собою право на юридичні дії та будь-які корисні ініціативи для захисту Віктора", - йдеться у заяві.

🚨 Victor Osimhen is considering taking legal action against his own club Napoli after they posted this on TikTok before deleting it. 🤯



(🎥 @FabrizioRomano) pic.twitter.com/PNqm5ooZi4 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 27, 2023

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!