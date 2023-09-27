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Осімхен може подати до суду на Наполі через образливі відео в TikTok

Сьогодні 14:01 192 0
Осімхен може подати до суду на Наполі через образливі відео в TikTok
#Наполі, #Осімхен

Джерело - Чемпіон.

Нападник Віктор Осімхен може подати до суду на Наполі через образливі відео про себе у клубному TikTok-акаунті.

Про це повідомив агент нігерійця Роберто Календа.

"Те, що сталося сьогодні на офіційній сторінці Наполі у TikTok, є неприйнятним. Відео, що висміює Віктора, було спочатку оприлюднене, а потім із запізненням видалене.

  Президента Наполі підозрюють у фальсифікації паперів щодо трансферу Осімхена

Ми залишаємо за собою право на юридичні дії та будь-які корисні ініціативи для захисту Віктора", - йдеться у заяві.

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