Осімхен може подати до суду на Наполі через образливі відео в TikTok

Нападник Віктор Осімхен може подати до суду на Наполі через образливі відео про себе у клубному TikTok-акаунті.

Про це повідомив агент нігерійця Роберто Календа.

Президента Наполі підозрюють у фальсифікації паперів щодо трансферу Осімхена

🚨 Victor Osimhen is considering taking legal action against his own club Napoli after they posted this on TikTok before deleting it. 🤯



(🎥 @FabrizioRomano) pic.twitter.com/PNqm5ooZi4