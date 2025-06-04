Сандерленд викупив контракт одноклубника Довбика

Новачок Англійської Прем'єр-ліги Сандерленд оголосив про повноцінний викуп контракту хавбека Роми Енцо Ле Фе.

Про це повідомила пресслужба "котів".

Угода розрахована на чотири роки, а італійський колектив отримав за свого гравця 23 мільйони євро.

✍️ We are delighted to confirm the permanent signing of Enzo Le Fée!



The 25-year-old joins from AS Roma for an undisclosed fee, penning a four-year deal on Wearside ❤️ — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) June 3, 2025

Ле Фе приєднався до Сандерленда минулої зими, зігравши за ці пів року 18 матчів, в яких по разу відзначився голом та асистом.

Зазначимо, що Сандерленду також належать права на українського нападника Назарія Русина, який завершував цей сезон у складі Хайдука.

Раніше повідомлялось, що брат Беллінгема відмовив одному з клубів Бундесліги.