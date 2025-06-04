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Сандерленд викупив контракт одноклубника Довбика

Володимир Максименко — 4 червня 2025, 10:09
Сандерленд викупив контракт одноклубника Довбика
Енцо Ле Фе
Сандерленд

Новачок Англійської Прем'єр-ліги Сандерленд оголосив про повноцінний викуп контракту хавбека Роми Енцо Ле Фе.

Про це повідомила пресслужба "котів".

Угода розрахована на чотири роки, а італійський колектив отримав за свого гравця 23 мільйони євро.

Ле Фе приєднався до Сандерленда минулої зими, зігравши за ці пів року 18 матчів, в яких по разу відзначився голом та асистом.

Зазначимо, що Сандерленду також належать права на українського нападника Назарія Русина, який завершував цей сезон у складі Хайдука.

Раніше повідомлялось, що брат Беллінгема відмовив одному з клубів Бундесліги.

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