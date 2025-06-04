Колишній суперник Кличка: Готовий тренувати нового президента Польщі

Колишній чемпіон світу в крузервейті Томаш Адамек (55-6, 32 КО), який вже тривалий час проживає в США, розповів, що на виборах президента Польщі підтримував Кароля Навроцького. Саме цей кандидат і став новим главою сусідньої Україні держави.

Слова Адамека передає Sportowefakty.wp.pl.

"Я був на виборах, і пані з комісії сказала мені, що ніколи не бачила стільки поляків, охочих голосувати, а сама працює в комісії вже п’ятнадцять років. Багато хто питав мене, за кого я голосуватиму. А я відповідав: "Я голосуватиму за Навроцького", – сказав ексбоксер.

Він також повідомив, що мав зустрітися з політиком, коли той був у США незадовго до виборів.

" Мені телефонували люди з його передвиборчого штабу, ми мали зустрітися, але, на жаль, я не зміг приїхати. Я вболівав за нього, підтримував його по телефону. Обов'язково з'явлюся на наступний візит президента до США", – додав Томаш.

Адамек також зізнався, що готовий навіть провести з Навроцьким кілька тренувань по боксу.

"Я знаю, що президент боксує, тому якщо він хоче тренуватися, якщо він хоче, щоб я його трохи навчив, то я готовий. Я бачив відео його тренувань. Він великий хлопець. Ця сила точно стане йому в пригоді під час президентства. Очевидно, що президент буде битися не кулаками, а словами, і я сподіваюся, що у нього це вийде", – резюмував Адамек.

Зазначимо, що Адамек бився проти Віталія Кличка. Українець зумів здолати поляка у вересні 2010 року технічним нокаутом у 10 раунді. Ще одну поразку Томаш зазнав від В'ячеслава Глазкова. Представник України переміг одноголосним рішенням суддів у березні 2014 року.

Нагадаємо, колишній чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях Рой Джонс-молодший вважає, що 49-річний Володимир Кличко має все, щоб повернутися на ринг.