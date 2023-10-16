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ВАСТ переграв Реал-Фарму, Чайка розгромила Тростянець: результати матчів Другої ліги

Результати матчів 13-го туру Другої ліги
Сьогодні 16:32 207 0
ВАСТ переграв Реал-Фарму, Чайка розгромила Тростянець: результати матчів Другої ліги
#Чемпіонат України, Друга ліга

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 16-го жовтня, відбудеться 4 матчі в межах 13-го туру Другої ліги.

Чемпіонат України - Друга ліга
13 тур, 16 жовтня

Реал-Фарма - ВАСТ Миколаїв 1:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 6 Шмат (пен), 1:1 - 38 Барсуков, 1:2 - Студенко (пен)

Локомотив Київ - Карпати 2 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 10 Сидун, 1:1 - 89 Титаренко (пен)

МФК Металург 2 - Скала 1911 3:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 20 Яната, 1:1 - 41 Толок, 1:2 - 62 Ніколошин (пен), 2:2 - 69 Іродовський, 3:2 - 90+3 Іродовський

Чайка - Тростянець 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 33 Емере, 2:0 - 55 Вечурко, 3:0 - 66 Музиченко

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