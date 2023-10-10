Алонсо очолив Севілью

Попереднє місце роботи - збірна Уругваю

Джерело - Чемпіон.

Севілья призначила Дієго Алонсо новим головним тренером.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт із 48-річним фахівцем розрахований до кінця сезону. Алонсо проведе вечірнє тренування Севільї.

Попереднім місцем роботи Алонсо була збірна Уругваю, яку він залишив після невиходу із групи на ЧС-2022. До цього він тренував Інтер Маямі, мексиканські Монтеррей та Пачуку, парагвайські Олімпію та Гуарані, а також уругвайський Пеньяроль.

8 жовтня Севілья оголосила про звільнення Хосе Луїса Менділібара, під керівництвом якого команда виграла Лігу Європи в сезоні-2022/23. Цього сезону Севілья під керівництвом Менділібара здобула лише 2 перемоги в 11 матчах у всіх турнірах.