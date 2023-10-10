Ракув може придбати одного з найкращих бомбардирів Екстракляси

Джерело - football.ua.
Ракув може підписати одного з найкращих бомбардирів чемпіонату Польщі.
Про це повідомляє портал Sportowe Fakty.
Клуб із міста Ченстохова хоче купити Еріка Експозіто зі Шльонска Вроцлав.
Влітку команда Давіда Шварги пробувала оформити трансфер футболіста за 1 мільйон євро, проте клуб відмовився продавати його, тепер буде ще одна спроба в січні.
Ерік Експозіто виступає у своєму нинішньому клубі з 2019 року, а в цьому сезоні оформив 12 результативних дій в усіх турнірах.
Нагадаємо, що Ракув програв Штурму у 2 турі Ліги Європи.