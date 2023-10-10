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Ракув може придбати одного з найкращих бомбардирів Екстракляси

Клуб хоче підписати собі іспанського форварда
Сьогодні 19:41 229 0
Ракув може придбати одного з найкращих бомбардирів Екстракляси
Фото Getty Images
#Ракув

Джерело - football.ua.

Ракув може підписати одного з найкращих бомбардирів чемпіонату Польщі.

Про це повідомляє портал Sportowe Fakty. 

Клуб із міста Ченстохова хоче купити Еріка Експозіто зі Шльонска Вроцлав. 

Влітку команда Давіда Шварги пробувала оформити трансфер футболіста за 1 мільйон євро, проте клуб відмовився продавати його, тепер буде ще одна спроба в січні. 

Ерік Експозіто виступає у своєму нинішньому клубі з 2019 року, а в цьому сезоні оформив 12 результативних дій в усіх турнірах. 

Нагадаємо, що Ракув програв Штурму у 2 турі Ліги Європи.

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